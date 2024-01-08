Экс-замминистра обороны Украины заподозрили в крупной растрате

На Украине бывшего замминистра обороны и экс-начальника департамента ведомства подозревают в растрате почти 950 миллионов гривен (более двух миллиардов рублей) при закупке бронежилетов, сообщает украинское Госбюро расследований (ГБР).«”Сотрудники ГБР совместно с СБУ сообщили о новом подозрении экс-заместителю министра обороны Украины, бывшему руководителю одного из департаментов МО и бывшему начальнику управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в препятствовании деятельности ВСУ и растрате почти 950 миллионов гривен государственных средств”, – говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в 2022 году между Минобороны и компанией из одной из восточноевропейских стран был заключен договор на поставку большой партии бронежилетов.

Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, оказалась непригодной к целевому использованию из-за несоответствия стандартам.

В июне 2023 года СБУ сообщала, что подозреваемыми по делу проходят экс-заместитель министра обороны Украины и его подчиненный, экс-руководитель Департамента государственных закупок этого ведомства.

Уточнялось, что дело расследуют по тем же статьям – “Препятствование законной деятельности ВСУ” и “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”. Тогда речь шла о закупках некачественных бронежилетов, зимних курток и штанов.

Ущерб бюджету превысил миллиард гривен, из которых, по данным следствия, 100 миллионов подозреваемые присвоили.

Украинские СМИ писали, что подозреваемые – это бывший замглавы Минобороны Вячеслав Шаповалов и экс-директор департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий.

Ранее радио Sputnik писало, что в Киеве заподозрили в мошенничестве неудавшегося угонщика самолета ВКС РФ.

Взято отсюда.