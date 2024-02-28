Эксперт: Европа на ходу конструирует план Б по Украине, получается не очень

Столкнувшись с негативным для ВСУ развитием событий в зоне украинского конфликта, европейские элиты пытаются сконструировать план Б, сказал в эфире радио Sputnik научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Париже на конференции по поддержке Украины не исключил отправки в будущем сухопутных войск стран Евросоюза в зону боевых действий. Он уточнил, что пока консенсуса по этому поводу нет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник по итогам встречи, что ни НАТО, ни страны ЕС не будут отправлять сухопутные войска на Украину.

Со своей стороны, премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что на конференции были страны, выразившие готовность отправить своих солдат на Украину, другие, как и Словакия, выступили против.

Дискуссию в Европе по этому поводу подтолкнул провал наступления ВСУ и последующие поражения украинской армии, считает Соколов.«”С одной стороны, мы услышали заявление президента Макрона о том, что вопрос отправки европейских военнослужащих на Украину обсуждается. С другой стороны, была целая серия заявлений европейских политиков первого эшелона, поспешивших заверить, что у них нет таких планов. Глядя на эту ситуацию, можно констатировать, что внутри европейских элит продолжается обсуждение того, как действовать дальше с учетом негативной динамики развития событий для украинской стороны”, – отметил эксперт.

Сейчас европейские элиты пытаются на ходу создать некий план Б, продолжил он.«”Уже говорилось о том, что у европейских и в целом у западных элит нет плана Б на случай, если ВСУ не добьются успеха на поле боя. Сейчас этот план Б пытаются сконструировать на ходу, и понятно, что в ходе этого процесса дискуссии разворачиваются ожесточенные. Это прежде всего вопрос денег, вопрос вклада стран Европы. Такие страны, как Германия, уже немало отдали на поддержку Украины и считают, что они свою задачу выполнили и кто-то другой должен эту инициативу перехватить. А поскольку желающих перехватывать эту инициативу нет, свободных ресурсов тоже нет, пытаются придумать какую-то иную схему, и получается это пока не очень”, – сказал Артем Соколов.Прямой эфирКосачев: силы НАТО станут целью, если придут на Украину13:16

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