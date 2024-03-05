Эксперт: IT-отрасль после 2022 года показала рост на 8%

После начала СВО в 2022 году российская IT-отрасль показала рост на восемь процентов, рассказал президент ассоциации “Руссофт”, объединяющей более 350 отечественных IT-компаний, Валентин Макаров.«

"Отрасль после 2022 года даже увеличилась на восемь процентов, а часть покинувших страну разработчиков понемногу возвращается, трудоустраивается в российские проекты", – отметил Макаров в интервью URA.ru.

Глава ассоциации также подчеркнул, что в России готовят лучших программистов.«”Если говорить в целом о системе подготовки, то в России есть вузы, где готовят одних из лучших в мире программистов, начинающих работать по специальности уже с третьего курса. Такие выпускники объективно находятся в лучшем положении, чем их коллеги из регионов, хотя они и более мотивированы. Я думаю, поэтому власть сейчас принимает меры по устранению технологического неравенства, развитию школ и обновления технической базы вузов”, – рассказал Макаров.

Радио Sputnik также рассказало, что специальность программиста стала самой востребованной в колледжах Санкт-Петербурга.

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