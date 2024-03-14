Эксперт: когда Столтенберг говорил про Украину, он прикрывал глаз рукой

Украинская армия остро нуждается в боеприпасах, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

“Ситуация продолжает оставаться сложной, Украина остро нуждается в боеприпасах. Каждый день промедления в конгрессе США (в вопросе одобрения финансирования военной помощи Украине, – ред.) сказывается на ситуации на поле боя”, – сказал Столтенберг по итогам встречи в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что страны, присоединившиеся к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, собрали достаточно средств, чтобы купить первую партию из 300 тысяч снарядов.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. «

"Когда Столтенберг говорил о союзниках, которые должны поторапливаться и осуществлять поставки быстро, он один глаз прикрывал рукой и про американцев ничего не говорил, разумеется. Он имел в виду других союзников по НАТО, что в целом укладывается в общую логику. Пока американцы решают, выделять деньги Украине или не выделять, пускай европейцы поторапливаются – примерно об этом говорит Столтенберг. А по поводу трехсот тысяч снарядов (закупаемых по инициативе Чехии, – ред.) мы можем примерно прикинуть, что при общем расходе это примерно на месяц боевых действий для Украины. Это если чуть менее удачно будут работать наше обнаружение и уничтожение складов, а то и меньше", – уточнил эксперт.

Конгресс США с осени 2023 года из-за межпартийных разногласий не может рассмотреть законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. Документ предусматривает, в частности, выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины.

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Взято отсюда.