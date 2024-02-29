Эксперт: надо подумать о дальнейшем пересмотре российско-финских отношений

Финляндия не запрещала Украине применять переданное ей оружие по территории России, заявил глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра.«”Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории”, – приводит его слова РИА Новости.

В НАТО ранее заявляли, что предоставляемое Украине оружие не должно применяться для ударов по территории РФ.

В эфире радио Sputnik президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич высказал мнение, что страны Запада не контролируют выполнение Украиной этого условия.«”Это риторика, потому как на самом деле Запад не отслеживает, как Украина применяет оружие, передаваемое ей. В лучшем случае отслеживаются отдельные виды оперативно-тактических ракет. Второй момент: обратите внимание, высказался известный финский политик, но не политик первого ранга. То есть это заявление можно рассматривать как некий срез настроений финской политической элиты”, – сказал Николай Межевич.

Если Финляндия пойдет по этому пути, то это только усугубит ситуацию в двусторонних отношениях.«”Нам надо <…> думать о дальнейшем пересмотре российско-финских отношений. Например, о пересмотре или одностороннем нашем выходе из договора 1992 года (основной межгосударственный договор между Россией и Финляндией, – ред.), <…> тем самым осложнив ситуацию для Финляндии, по крайней мере на уровне морально-психологического давления. Именно это сейчас предпринимает Финляндия. Вот мы так же ответим, зеркально”, – заключил эксперт.

Взято отсюда.