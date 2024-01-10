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Эксперт объяснил, почему “Куб” и “Ланцет” стали ночным кошмаром для ВСУ

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Эксперт объяснил, почему "Куб" и "Ланцет" стали ночным кошмаром для ВСУ

Российские дроны “Куб” и “Ланцет” способны наносить удары вглубь позиций противника, именно это делает их кошмаром для украинской армии, выразил мнение военный эксперт Максим Климов.«

"Оба дрона предназначены для поражения целей на большом расстоянии, они, по сути, являются частью ниши дальнобойной артиллерии. Другие беспилотники действуют исключительно на линии боевого соприкосновения, тогда как "Ланцет" и "Куб" позволяют наносить удары вглубь позиций противника. Именно это делает их ночным кошмаром для ВСУ", – отметил эксперт в интервью газете "Взгляд".

Климов также отетид, в перспективе аппараты можно будет сделать еще более эффективным оружием.«””Ланцет” и “Куб” схожи по своим характеристикам и задачам, но они имеют разную аэродинамическую схему. Последний в перспективе может развивать существенно большую скорость, что позволит быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, на него можно установить малый турбореактивный двигатель, что позволит в том числе увеличить дальность полета”, – подчеркнул аналитик.

Радио Sputnik также сообщало, что в Германии допустили внедрение ИИ в модернизированные “Ланцеты”.

Взято отсюда.

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