Эксперт: отправка Францией военных на Украину грозит “ядерным вихрем”

Париж в случае отправки французских военных на Украину может пожалеть о своем решении “через две минуты”, считает политолог Сергей Разгуляев.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину, но к консенсусу пока не пришли.«

"Если Франция отправит свой контингент на Украину, это станет началом конца Франции как государства. История уже знает пример войны армии Наполеона с Россией. Известно, чем закончилась эта эпопея. Но раньше оккупанта-француза кололи штыками, били саблями, стреляли в него из ружей. А врагам грозит ядерный вихрь. Об отправке своих войск в зону СВО они могут пожалеть уже через две минуты", – сказал аналитик в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Политолог отметил, что мир становится все ближе к глобальной войне. Он отметил, что агрессивная риторика на Западе, в частности и во Франции, набирает обороты. «”По сути, они призывают войти в прямое противостояние с Россией. О мире не говорят ни слова”, – резюмировал Разгуляев.

Радио Sputnik также сообщало, как в НАТО отреагировали на заявление Макрона.

Взято отсюда.