Эксперт: Париж рассматривает вариант участия в конфликте на Украине

Париж рассматривает вариант участия в конфликте на Украине в качестве суверенного государства, то есть без прямой поддержки со стороны других участников НАТО, полагает военный волонтер Алексей Живов.

Так он прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран ЕС на территорию Украины.«”Мне кажется, Макрон говорил о том, что отдельные государства блока, не прикрываясь зонтиком альянса, могут разместить свои ограниченные контингенты на территории Украины. Они же не хотят быть уничтожены ядерным оружием России. Но при этом им важно остановить русский военный каток, который со временем будет набирать все большую и большую скорость… Поэтому на Западе и задумались, как бы так сделать, чтобы ввести туда войска, но как будто не от НАТО…” – рассказал эксперт в интервью “Царьграду”.

Радио Sputnik также сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Взято отсюда.