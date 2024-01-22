Эксперт: погибшие в Харькове французы – не наемники

Волонтеры из организации SOS Donbass обнародовали частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время удара ВС РФ по их расположению. В нем перечислены 13 человек в возрасте от 24 до 49 лет.

МИД Франции ранее опроверг присутствие французских наемников на Украине. В свою очередь, глава Минобороны республики Себастьен Лекорню заявил, что не может запретить гражданам страны ездить в зону боевых действий.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что погибшие в Харькове в результате действий ВС РФ французы не были наемниками в точном смысле этого слова.«”Они не наемники. Среди них могут быть добровольцы, но это командировочные. Эти люди проходят кастинг и подписывают документы с министерством обороны. Разница между наемниками и командировочными в том, что наемники никаких социальных гарантий не получают, а командировочные получают. Желания особого у действующих французских военных служить на Украине нет, поэтому предусмотрено, что они находятся там непродолжительное время и меняются на других. Обычно их стараются рассредоточить и не допустить, чтобы они находились недалеко от линии фронта достаточно продолжительное время”, – сказал Владимир Брутер.

В конфликте на Украине решающую роль играет техника, а от наемников мало пользы, полагает он.«”От наемников мало пользы в таких конфликтах. Здесь очень многое решает артиллерия, электронная разведка, подготовка техники. Наемники обычно в этом не сильны. Речь идет о том, что власти Франции сознательно подбирают специалистов по направлению, прежде всего это обслуживание техники – возможно, не только французской, но и натовской. В таких конфликтах техника очень быстро выходит из строя, и ее необходимо постоянно содержать в надлежащем виде. Вот таких специалистов Минобороны Франции при полном информировании высшего руководства страны и набирает”, – уверен Владимир Брутер.

Число погибших в Харькове французских военных говорит о том, что их отправили туда организованно, считает он.«”Французы, приехавшие на Украину индивидуально, не могут быть в таком количестве в одном месте. Они поступают в распоряжение военного командования Украины. Не было такого, чтобы из граждан Франции создавалось отдельное подразделение на Украине, которое имело бы отдельную задачу и находилось в одно время в одном месте. 13 фамилий – показатель того, что это был организованный набор”, – такое мнение высказал Владимир Брутер.

Западные государства обычно не комментируют информацию о гибели своих военнослужащих на территории Украины, продолжил эксперт.«”Это не первый случай, когда на Украине гибнут представители западных армий, в том числе высокопоставленные, в том числе в неодиночном числе. Никаких комментариев до сих пор от национальных СМИ и национальных властей по этому поводу не было”, – заключил Владимир Брутер.ИЗОЛЕНТА liveТрагедия в ДНР, выборы в США, наемники ВСУ, наказание за фейки об армии09:04

Взято отсюда.