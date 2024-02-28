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Эксперт: призыв закупать оружие на прибыль от активов РФ – полная дурость

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Эксперт: призыв закупать оружие на прибыль от активов РФ – полная дурость

Для стран ЕС настало время подумать “об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины”, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента. По ее словам, нельзя найти лучшего применения этим деньгам, кроме как использовать их для того, чтобы “сделать Украину и Европу безопаснее”.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что фон дер Ляйен фактически признала, что у ЕС нет денег на Украину, вместе с тем Брюссель заинтересован в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.«”Фон дер Ляйен заточена на то, чтобы до последнего украинца воевать, то есть в ЕС не чураются ничем. Учитывая, что это бандиты европейские, по-другому их назвать невозможно, для них ничего человеческого не существует. Я совершенно убежден, что Европа в лице стран-членов НАТО готова воевать до последнего украинца, но, в общем-то, резервы их исчерпаны. <…> Деньги надо где-то взять, а взять их негде, потому что финансовый кризис в Европе, падение производства. Значит, деньги надо где-то найти. В качестве этой палочки-выручалочки, как они считают, российские замороженные активы им помогут”, – сказал Александр Гусев.

Но так рассуждать глупо, продолжил эксперт.«”Они не задумываются над тем, что фактически пострадают сами. Они рубят сук, на котором сидят. Они используют наши активы? Но ясно же, что мы в свою очередь ответим симметрично, изымем активы западных компаний. О чем говорят эти призывы? Что это полная дурость”, – заключил Гусев.

Взято отсюда.

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