Эксперт рассказал, когда Польша и Венгрия могут ввести войска на Украину

Если армия РФ совершит прорыв вглубь Украины, то Польша введет свои войска якобы для защиты местного населения, считает директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.

По его словам, в настоящий момент условий для прямой войны между Россией и НАТО нет, однако Запад не будет спокойно смотреть, как армия РФ прорывается к Днепру, и рано или поздно произойдет расширение зоны конфликта.«

"Если мы действительно прорвемся на 40 километров вглубь украинских территорий, то Польша воспользуется договором с Киевом и введет свои войска в западные области якобы для защиты местного населения… В этом случае Венгрия тоже может ввести свои войска в Закарпатье. Но этот ввод войск будет осуществляться не в рамках НАТО, а на основе двусторонних договоренностей между Польшей и Венгрией с Украиной", – сказал он в интервью изданию "Украина.ру".

При этом, добавил эксперт, у Польши такой договор есть, а у Венгрии – нет.«”Но Будапешт может заявить, что он защищает этнических венгров Закарпатья, которые подвергаются гонениям со стороны киевского режима”, – заключил Подлесный.

Польша на фоне конфликта на Украине наращивает производство вооружений, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Иван Коновалов.

Взято отсюда.