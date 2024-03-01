Представители американских спецслужб в окружении Владимира Зеленского – “мина замедленного действия”, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Так он прокомментировал статью в The New York Times, в которой говорилось, что начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* имеет близкие связи с ЦРУ.

По мнению эксперта, американцы думают не только о том, как постараться выиграть в украинском конфликте, но и как выйти из положения в случае проигрыша киевского режима, кого из его представителей назначить ответственными за провал и что ними следует делать.«

"Так что присутствие специальных служб в окружении Зеленского – это мина замедленного действия. Они могут подумать: "А почему бы нам, чтобы выйти из положения, не устранить Зеленского и его окружение?"" – заявил Михайлов в интервью "Царьграду".

Радио Sputnik также сообщало, что ЦРУ готовило Буданова* для совершения диверсий на территории России.

Взято отсюда.