реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Эксперт: спецслужбы в окружении Зеленского – мина замедленного действия

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Эксперт: спецслужбы в окружении Зеленского – мина замедленного действия

Представители американских спецслужб в окружении Владимира Зеленского – “мина замедленного действия”, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Так он прокомментировал статью в The New York Times, в которой говорилось, что начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* имеет близкие связи с ЦРУ.

По мнению эксперта, американцы думают не только о том, как постараться выиграть в украинском конфликте, но и как выйти из положения в случае проигрыша киевского режима, кого из его представителей назначить ответственными за провал и что ними следует делать.«

"Так что присутствие специальных служб в окружении Зеленского – это мина замедленного действия. Они могут подумать: "А почему бы нам, чтобы выйти из положения, не устранить Зеленского и его окружение?"" – заявил Михайлов в интервью "Царьграду".

Радио Sputnik также сообщало, что ЦРУ готовило Буданова* для совершения диверсий на территории России.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Об…

Узнать больше
JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

Британские ученые из Кембриджского университета открыли самый древний ископаемый лес на сегодня.…

Узнать больше
Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что капитану…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp