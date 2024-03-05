Эксперт: в американской внешней политике – интересный момент

В США сегодня “супервторник”: 16 штатов и одна заморская территория (Американское Самоа) проведут первичные голосования за кандидатов в президенты от обеих основных политических партий. По их итогам могут быть определены окончательные фавориты как от республиканцев, так и от демократов на президентских выборах в ноябре.

В Республиканской партии борьбу за выдвижение продолжают два претендента – экс-президент Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. В Демократической партии помимо действующего главы государства Джо Байдена в гонке участвуют конгрессмен Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон.

В эфире радио Sputnikкандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУЮлия Богуславская прокомментировала ситуацию.«”По имеющимся оценкам, все достаточно предсказуемо, Дональд Трамп на республиканском фланге и Джо Байден на демократическом сегодня должны показать себя. Многие наблюдатели считают, что Трамп уже сегодня заручится необходимым (для выдвижения кандидатом) числом голосов делегатов на республиканском конвенте. Думается, что единственная интрига – не произойдут ли какие-то отклонения от имеющихся прогнозов. Например, если где-то вдруг Хейли удастся развить успех и Трамп наберет меньше голосов делегатов, чем ожидается”, – сказала политолог.

Основной темой предвыборной кампании остается ситуация на границе с Мексикой, продолжила она.«”Риторика Трампа становится жестче, больше критики внешнеполитической линии США, больше лозунгов, свидетельствующих о желании Трампа более кардинально решать проблемы на южной границе. Напомним, что, например, камнем преткновения для одобрения законопроекта об оказании помощи Украине стала именно ситуация на южной границе. И очень интересные в этом смысле заявления делал Байден: он говорил, что если конгресс проголосует за этот законопроект и наделит его достаточными полномочиями, то он сам готов закрыть южную границу. То есть достаточно интересный момент наблюдается в американской внешней политике: администрация Байдена осознает, что здесь действительно есть некая проблема”, – пояснила Юлия Богуславская.

Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий, в частности более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине. Инициатива уже утверждена сенатом, палата представителей документ не рассматривала, ее спикер Майк Джонсон дал понять, что законопроект в его нынешнем виде не будет одобрен. Причиной называют предполагаемое нежелание Белого дома бороться с нелегальной миграцией из Мексики.Прямой эфирЧто изменит “супервторник”? Президентская гонка в США12:15

Взято отсюда.