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Эксперт: во Франции высока вероятность прихода к власти консерваторов

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Эксперт: во Франции высока вероятность прихода к власти консерваторов

Во Франции высока вероятность прихода к власти консерваторов, из-за этого президент Эммануэль Макрон пытается получить поддержку со стороны так называемых глобалистов, считает обозреватель Андрей Перла.

Таким образом аналитик прокомментировал решение французского парламента закрепить право на аборт в конституции.«”Кроме того, приходится быть в авангарде борьбы с Россией. Именно Макрон уже обещал направить на Украину французские войска, а никто из лидеров НАТО такого до сих пор не сделал. Причина все та же – любой ценой обеспечить себе поддержку глобалистов, их финансовых, политических, медийных ресурсов. Иначе сметут”, – сказал Перла в интервью “Царьграду”.

Радио Sputnik также сообщало, что президент США Джо Байден призвал американцев бороться за право женщин на аборт.

Взято отсюда.

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