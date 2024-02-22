Украинские военнослужащие могут выйти на Майдан против Владимира Зеленского, считает украинский политик Владимир Олейник.

По его мнению, возглавить бунт может бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Однако организовать Майдан военные решатся только по отмашке из Вашингтона, и Зеленский уже дал повод кукловодам насторожиться, продолжил Олейник.«

"Достаточно вспомнить его заявление на Мюнхенской конференции. Зеленский прямо заявил США: "Если не дадите денег, вы не будете нашим стратегическим партнером!" То есть он начал шантажировать: хвост попытался вилять собакой. И это не пустая угроза для американцев", – заявил украинский политик, депутат Верховной рады V-VII созывов в интервью телеканалу "360".

Радио Sputnik писало, что в США заявили о переходе инициативы в конфликте на Украине к российским войскам.

Взято отсюда.