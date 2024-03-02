Эксперт: ВС РФ систематически уничтожают “ценные системы” на Украине

Российские войска систематически уничтожают западные системы противовоздушной обороны на граничащих с линией фронта территориях, заявил британский эксперт Александр Меркурис.«

"Находясь под тяжелым давлением со стороны ВКС России, ВСУ пытаются противодействовать российской авиации, перемещая ценные системы противовоздушной обороны ближе к линии фронта, и вот результат: российские военные систематически уничтожают украинскую ПВО", – приводит его слова РИА Новости.

Меркурис на своем YouTube-канале отметил, что в последнее время большинство ударов приходится на западные системы Patriot и NASAMS.

По словам эксперта, эти комплексы ПВО не предназначены для использования в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

Радио Sputnik ранее писало, что в США предупредили Украину о новых трудностях с системами ПВО.

Взято отсюда.