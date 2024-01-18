Эксперт: у Запада нет четкой стратегии по Украине

Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2023 году.

“Мы не возражаем против тех договоренностей, которые заключают другие страны с Украиной. Но это нисколько не меняет нашу цель, это было подтверждено буквально на днях президентом Путиным. Мы будем цели СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем”, – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Запад может не рассчитывать на то, что “Россия будет каким-то образом побеждена”. “Те, кто не учил историю, ну и географию – а таких на Западе немало – они могут на эту тему фантазировать”, – добавил он.

В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов высказал мнение, что у западных политиков нет четкой стратегии разрешения украинского кризиса.«”Они понимают, что Украина не добивается серьезных успехов, и постепенно начинают готовить путь к отступлению. Сначала США отдадут это на откуп европейским партнерам, потом уже европейцы будут друг другу перебрасывать этот вопрос, а потом они будут пытаться вести дело к замораживанию конфликта. Не факт, что нам это выгодно. Наши территории, закрепленные в Конституции, включая Херсон, Запорожье, должны быть под контролем России – это очевидно, с точки зрения нашего законодательства и здравого смысла. Кроме того, есть поставленные президентом цели специальной военной операции, о чем сказал Сергей Викторович, и никто этих целей не отменял. Для того, чтобы наша безопасность была обеспечена, эти цели должны быть достигнуты, мы исходим из этого. А на Западе пока нет никакой четкой стратегии”, – сказал Антон Гришанов.

Соединенные Штаты, развязавшие конфликт на Украине, не знают, что предложить, продолжил эксперт.«”Американцы видят, что не работают схемы, по которым они действуют, но что предложить взамен, они не знают. В том числе и потому, что они так настроили свою внутриполитическую аудиторию, что боятся потерять голоса. Огромное количество лоббистских групп, производителей вооружений включились в этот процесс, миллиарды тратятся и зарабатываются на этом конфликте. Поэтому, к сожалению, это некий замкнутый круг, и разомкнуть его можно только решительными и уверенными действиями, чем мы и занимаемся”, – заключил Антон Гришанов.Прямой эфирИдут на эскалацию: глава МИД РФ оценил перспективы диалога с Западом13:04

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