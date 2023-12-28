Эксперт: у Запада появилась необходимость в тайных встречах на тему Украины

Западу срочно нужна пауза в украинском конфликте, поэтому он навязывает странам Глобального Юга обсуждение “формулы мира” Владимира Зеленского, считает заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала “Евразия” Наталья Макеева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о тайной встрече представителей Запада и ряда развивающихся стран по “формуле мира” Владимира Зеленского.

“Десять дней назад состоялась очередная такая встреча – “Семерка” плюс ведущие развивающиеся страны… Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось”, – сказал министр в интервью гендиректору медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрию Киселеву для РИА Новости и телеканала “Россия 24”.

“Договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале аж целый саммит мира, где эту “формулу” Зеленского будут утверждать”, – добавил Лавров.

Запад ранее проводил встречи на эту тему с большой помпой, но ситуация изменилась, отметила Макеева.«”Дело в том, что и общества, и элиты стран коллективного Запада устали от истории с Украиной. То есть понятно, конечно, что Запад от этой территории не отстанет – ему просто сейчас нужна пауза. С другой стороны, сейчас во многих странах грядет электоральный период, и хотя бы в популистских целях нужно уделять внимания Киеву как можно меньше. Потому что общества этих стран задают все больше вопросов, почему они вынуждены кормить Украину и терпеть в связи с этим лишения. Истории, что там “сдерживают злую и ужасную Россию”, которая вот-вот на всех нападет, уже никого не убеждают… Поэтому возникает необходимость в таких встречах, но их приходится проводить тайно, потому что в ситуации приближающихся выборов делать из них заметный инфоповод как-то не очень хорошо”, – сказала политолог в эфире радио Sputnik.

“Формула мира”, продвигаемая Киевом, предполагает, в частности, “восстановление территориальной целостности Украины” и обеспечение ей гарантий безопасности.

Москва неоднократно указывала, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации.

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Взято отсюда.