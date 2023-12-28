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Эксперт: украинцы перестали верить в свою победу

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Эксперт: украинцы перестали верить в свою победу

Россия за последний год стала существенно крепче и сильнее, западные страны санкциями и давлением на Москву добились только сплочения народа России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрию Киселеву для информационного агентства РИА Новости и телеканала “Россия 24″.«”Санкции должны были взбудоражить народ, должны были поднять протестные волны, но они добились сплочения страны, сплочения народа”, – сказал Лавров.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества “Европа” Эдуард Попов отметил, что сплочение российского общества отразилось и на ходе специальной военной операции.«”По прошествии без малого двух лет с начала СВО можно сказать, что Россия весьма достойно выдержала это испытание. Исправляются и весьма заметно улучшаются первоначальные показатели России по всем критериям, по всем аспектам: военно-техническим, логистическим, мобилизационным и так далее. <…> Динамика специальной военной операции положительна для России и работает не в пользу Украины, хотя на Украине изначально не было недостатка в самой передовой технике. Сейчас на Украине проблема с главным – падает боевой дух, украинцы перестали верить в свою победу. А эта вера важнее техники”, – сказал Эдуард Попов.

Взято отсюда.

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