Эксперт: Зеленский решил “упорядочить” иностранных наемников

Владимир Зеленский своим указом разрешил иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в Национальной гвардии Украины. Документ опубликован на сайте Зеленского.

Согласно указу, подписать контракт о прохождении службы могут иностранцы, находящиеся на территории Украины “на законных основаниях”, ранее не судимые и годные по состоянию здоровья.

В эфире радио Sputnik главный редактор информационного агентства “Аврора” Георгий Федоров высказал мнение, что украинские власти решили упорядочить ситуацию с иностранными наемниками.«”Здесь все просто. Ну Украине сейчас огромное количество наемников, которые в украинских подразделениях воюют – нужно упорядочить их деятельность, упорядочить их нахождение там во всех отношениях. Думаю, что это лазейка для тех, кто захочет за деньги как наемники приехать, чтобы воевать. Таких много – из Польши, из США, из других стран. Я думаю, что это для этого сделано. К сожалению, в мире много подонков, которые хотят воевать за чужие деньги. Но я думаю, что тут нельзя говорить о какой-то критической, огромной массе людей, которые поедут на Украину”, – сказал Георгий Федоров.

Взято отсюда.