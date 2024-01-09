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Эксперт: Зеленский скоро станет нерукопожатным на Западе

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Эксперт: Зеленский скоро станет нерукопожатным на Западе

Владимир Зеленский накопил достаточный отрицательный информационный и политический багаж и в скором времени может стать на Западе нерукопожатным, считает первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

По его мнению, Запад хочет заменить Зеленского в случае назначения на Украине выборов, но последний саботировал проведение голосования. Вслед за этим финансирование киевского режима Западом резко сократилось, обратил внимание эксперт.«”Ведь денежный поток Украине перекрыли не потому, что в американском парламенте не удается согласовать новый пакет помощи… Тем самым Зеленскому, на самом деле, как бы говорят: дескать, знай свое место. То есть замораживание финансирования – это элемент давления, с тем чтобы разморозить тему выборов”, – цитирует эксперта “Царьград”.

Радио Sputnik писало, о какой слабой стороне системы ПВО Украины рассказали в Германии.

Взято отсюда.

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