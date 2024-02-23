Эквадор объяснил, почему отказался передавать советскую технику США

Эквадор отказался от передачи старого советского вооружения США, чтобы не становиться частью украинского конфликта, заявил президент республики Даниэль Нобоа.«

"К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого", – сказал политик американскому телеканалу CNN.

Нобоа подчеркнул, что не знал о планах США передать технику из Эквадора украинской армии. Он также отметил, что Москва является третьим по значимости торговым партнером Кито, и власти республики не хотят нарушать международные договоры.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Егорченков рассказал о возможных последствиях передачи российской техники Киеву латиноамериканскими странами.

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