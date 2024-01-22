Она пробудет там до 26 апреля

Суд отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО до 26 апреля. Как сообщает корреспондент MSK1.RU из зала суда, такое решение обосновано тем, что «королева марафонов» неоднократно нарушала условия домашнего ареста.

Так, по версии следствия, 23 декабря 2023 года Блиновская провела вечеринку, на которой общалась со свидетелем Викторией Асмоловой. Но для тех, кто находится под домашним арестом, общение со свидетелями запрещено. Из-за этого следствие ходатайствовало о заключении блогера под стражу.

Кроме того, следствие настаивает на том, что Блиновская нарушила запрет на общение со СМИ и проведение массовых мероприятий, из-за чего правоохранительные органы не могли контролировать ее, и получала деньги от иностранных государств.

— Следствие приходит к выводу, что надо изменить меру пресечения на заключение под стражу. Нарушена изоляция от общества. Проводятся массовые мероприятия, которые освещаются в СМИ. Нет возможности контролировать, — сообщает корреспондент MSK1.RU. — Просим суд поменять меру пресечения и продлить ее на 3 месяца 4 суток до апреля.

Наручники на Блиновскую надели прямо в зале суда.

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Следственный комитет обвиняет Блиновскую в уклонении от налогов в особо крупном размере. По версии следствия, она недоплатила в казну почти миллиард рублей. 28 апреля 2023 года суд отправил «королеву марафонов» под домашний арест, с тех пор вопрос об изменении ей меры пресечения на заключение в СИЗО не поднимался. Ранее срок домашнего ареста блогера продлили до 26 января.

По словам адвоката Натальи Сальниковой, запрета общения среди ограничений не было, а о том, что Виктория Асмолова стала свидетелем по делу, защита узнала уже после вечеринки.

Взято Источник

23.01.2024