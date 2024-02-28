Эрдоган сделал заявление о переговорах РФ с Украиной и плане Зеленского

Турция готова принять на своей территории мирные переговоры между Россией и Украиной, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.«

"Мы готовы вновь принять переговоры о мире (между Россией и Украиной, – ред.) в Стамбуле, которые ранее проводились в этом городе", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Эрдогана, Анкара в целом поддерживает мирный план Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Турция выступает за территориальную целостность Украины и может помочь с ее восстановлением.«”Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс, чтобы война закончилась справедливым и устойчивым миром. Для достижения этой цели крайне важно использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне. По крайней мере, я считаю, что необходимо начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этой связи мы в принципе поддерживаем мирный план Зеленского, состоящий из десяти пунктов”, – заявил президент в видеообращении к участникам саммита “Юго-Восточная Европа – Украина” в Албании.

Радио Sputnik сообщало, что Швейцария подтвердила приглашение России на мирную конференцию по Украине.

Взято отсюда.