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Эрдоган заявил о готовности Турции принять мирный саммит по Украине

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Эрдоган заявил о готовности Турции принять мирный саммит по Украине

Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Заявление он сделал в Стамбуле на пресс-выходе по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.«

"Мы готовы провести мирный саммит с участием России. Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это соглашение снова было заключено в этом зале. Мы готовы оказать посильную поддержку новому соглашению, как и прежде", – цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Москва неоднократно подчеркивала готовность к переговорам, обращая внимание, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на их ведение. Страны Запада игнорируют отказы украинской стороны от диалога.

Президент РФ Владимир Путин со своей стороны также не раз говорил о готовности Москвы к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но “с учетом реалий на земле”.

Ранее радио Sputnik писало, что Швейцария призвала опираться на общие черты мирных планов по Украине.

Взято отсюда.

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