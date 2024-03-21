ЕС проиграет России, на этот раз воюя в двубортном

Ведущие

Потому что, как считают в общеевропейском блоке, “враг практически у ворот”. Враг – это мы. Мы – враг потому, что развитие геополитического кризиса, каким он был задуман в Вашингтоне и в Брюсселе (именно в такой последовательности), пошло не так. Не по плану. Рухнула не та система отношений, что рухнуть должна была, разорвались на флаги национальные не те экономики, что разрушиться были должны. И, главное, мы же помним, что “в России у армейского контингента в зоне СВО снарядов – на три дня”. Общеевропейцы не просто ждали виктории над нами, они в ней не сомневались.

Вместо виктории вышла конфузия, которую уже ничем, никак и никакими заплатами не прикрыть. Поэтому, дорогие жители “райского сада”, забудьте о масле, вас заставят изготавливать пушки. О нормировании продовольствия речь, конечно, еще не идет (Украина завалит общеевропейцев дешевой жратвой непривычно низкого для ЕС качества), но об уничтожении сельского хозяйства, роскошного и по-настоящему европейского – говорят, и говорят несомненно. Отсюда, кстати, хоть непосредственно и не связанное со стилем “блэкмилитари”, грядущее подписание соглашение о свободной торговле сельхозпродукцией с Канадой. Ну, чтобы избежать в том числе и голодных бунтов.

Но вернемся к тому самому переводу на военные рельсы. Сражаться с Россией будут, разумеется, в двубортном. Так солиднее. Но тут же возникает вопрос – чем и кем. Насчет боеспособности любой европейской армии, если такая и имеется, есть сомнения. В ФРГ уже думают, как бы увеличить численность бундесвера и ввести всеобщую воинскую обязанность. Немцы и немки вряд ли откажутся – орднунг все-таки. Загнать французов в армию получится вряд ли, но там надеются отсидеться за спиной Иностранного легиона и единственного собственного ядерного авианосца.Прямой эфирЗачем ЕС новые правила?Вчера, 15:33

Хотя раздаются слабые голоса из Италии, что, дескать, “мы так не договаривались”, но, судя по жесткому тону Шарля Мишеля, решение остается только утвердить, а в общем, целом и в деталях оно принято.

А что же мы? Мы, собственно, к ситуации привычные. К такой – тем более. 212 лет назад на нашу территорию вторглись ровно те же самые европейские войска под командованием Бонапарта. Позор, кровь, женераль Мороз, бегство, гибель. Франция перестала существовать как крупная военная держава навсегда. Европа, тогда еще не объединенная формально, еще три десятилетия после этого ждала, пока русский император удил рыбу.

Единственное, за что можно быть спокойным самим европейцам – так это за роскошные ателье, где на нынешних недонаполеонов сошьют по мерке двубортные пиджаки. Там ящички кассовых аппаратов будут набиты до отказа.

Ну а мы зайдем в музей “Бородинской панорамы”, там как раз открылась выставка о взятии русскими столицы Франции 210 лет назад. История любит такие рифмы, которые оценить способны умные. Ну или хотя бы прозорливые. И это не те, точно не те, кто сегодня соберется в Брюсселе.

Автор Елена Караева, специально для радио Sputnik

Взято отсюда.