Российские войска возьмут под контроль еще больше территорий перед переговорами с Украиной, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.«

"Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль еще больше территорий, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие", – сказал он в интервью газете Global Times.

Профессор отметил, что даже в случае мирного урегулирования конфликта Запад продолжит провоцировать Россию. Кроме того, западные страны попытаются дестабилизировать обстановку в новых регионах.

Радио Sputnik также писало, как жительница Авдеевки увидела первых бойцов ВС РФ.

Взято отсюда.