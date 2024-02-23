реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

“Еще больше территорий”. Украине сообщили неутешительные новости

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Еще больше территорий". Украине сообщили неутешительные новости

Российские войска возьмут под контроль еще больше территорий перед переговорами с Украиной, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.«

"Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль еще больше территорий, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие", – сказал он в интервью газете Global Times.

Профессор отметил, что даже в случае мирного урегулирования конфликта Запад продолжит провоцировать Россию. Кроме того, западные страны попытаются дестабилизировать обстановку в новых регионах.

Радио Sputnik также писало, как жительница Авдеевки увидела первых бойцов ВС РФ.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
97 жителей Алтайского края подали заявки на участие в туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства»

97 жителей Алтайского края подали заявки на участие в туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства»

Подведены итоги заявочной кампании четвертого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской…

Узнать больше
Завершилась 17-я акция «Материнское тепло солдату» в поддержку бойцов, участвующих в СВО

Завершилась 17-я акция «Материнское тепло солдату» в поддержку бойцов, участвующих в СВО

Она прошла под эгидой Алтайского регионального отделения Союза женщин России…

Узнать больше
В подразделениях Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

В подразделениях Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии приняли участие в торжественных…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp