Украина может потерять еще больше территорий в результате дальнейшего продвижения российских войск на фоне череды успехов на передовой, пишет Business Insider.«”Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки”, – сказано в статье.

Журналистка отметила, что ВС России после успеха в Авдеевке не снизили темп продвижения и освободили еще несколько несколько населенных пунктов.«

"Ресурсы Киева стремительно иссякают, и если он не сможет вовремя получить необходимое вооружение и снаряды, а также выстроить мощную оборону, то русские легко прорвутся", – подчеркнула обозреватель.

Ранее радио Sputnik писало, почему, по мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Россия не может проиграть на Украине.

Взято отсюда.