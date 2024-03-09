реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Еще многое потерять”. СМИ рассказали ВСУ, к чему готовиться после Авдеевки

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Еще многое потерять". СМИ рассказали ВСУ, к чему готовиться после Авдеевки

Украина может потерять еще больше территорий в результате дальнейшего продвижения российских войск на фоне череды успехов на передовой, пишет Business Insider.«”Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки”, – сказано в статье.

Журналистка отметила, что ВС России после успеха в Авдеевке не снизили темп продвижения и освободили еще несколько несколько населенных пунктов.«

"Ресурсы Киева стремительно иссякают, и если он не сможет вовремя получить необходимое вооружение и снаряды, а также выстроить мощную оборону, то русские легко прорвутся", – подчеркнула обозреватель.

Ранее радио Sputnik писало, почему, по мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Россия не может проиграть на Украине.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В США озвучили план по завершению конфликта на Украине

Макгрегор: США нужно прекратить поддержку Украины для завершения конфликта США…

«Авангард» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

«Авангард» победил «Ладу» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка…

На Украине решили расформировать пять министерств

NV: на Украине могут в ближайшие месяцы расформировать 5 из…

Мужчина сломал нос сотруднице бара в российском городе

В Челябинске мужчина сломал нос сотруднице бара после отказа во…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp