Еще один беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Система ПВО уничтожила очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве проинформировали, что очередная попытка атаки на территорию России, предпринятая киевским режимом, пресечена около 08:00 мск.

Отмечалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили восемь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.

Кроме того, в течение минувшей ночи в небе над регионом были сбиты три БПЛА, реактивный снаряд и ракета тактического ракетного комплекса “Точка-У”.

В субботу утром в Белгороде и одноименном районе также прозвучал сигнал ракетной опасности, спустя 23 минуты предупреждение было отменено.

Радио Sputnik также сообщило об атаке беспилотника на Сызранский НПЗ в Самарской области.

Взято отсюда.