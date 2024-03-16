Еще один беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Система ПВО уничтожила очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в ведомстве проинформировали, что очередная попытка атаки на территорию России, предпринятая киевским режимом, пресечена около 08:00 мск.
Отмечалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили восемь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.
Кроме того, в течение минувшей ночи в небе над регионом были сбиты три БПЛА, реактивный снаряд и ракета тактического ракетного комплекса “Точка-У”.
В субботу утром в Белгороде и одноименном районе также прозвучал сигнал ракетной опасности, спустя 23 минуты предупреждение было отменено.
Радио Sputnik также сообщило об атаке беспилотника на Сызранский НПЗ в Самарской области.
Взято отсюда.