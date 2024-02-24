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“Если бы не Россия”. В Италии “нашли” причину конфликта Израиля и ХАМАС

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"Если бы не Россия". В Италии "нашли" причину конфликта Израиля и ХАМАС

Начало специальной военной операции России на Украине подтолкнуло палестинское движение ХАМАС к нападению на Израиль, считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони.«

"Я думаю, что если бы Россия не вторглась на Украину, ХАМАС не предпринял бы такого нападения на Израиль. Нарушение международной системы руками постоянного члена Совета Безопасности ООН неизбежно имело каскадные последствия от Ближнего Востока до Балкан и Африки", – заявила она в интервью изданию Il Giornale.

По мнению Мелони, новые конфликты по всему миру продолжат возникать до тех пор, пока на Украине не будет восстановлена “международная законность”.

Радио Sputnik сообщало, что США в очередной раз заблокировали резолюцию о прекращении огня в Газе.

Взято отсюда.

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