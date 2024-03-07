“Есть четкий план”. Киев готовит механизмы изъятия замороженных активов РФ

Украина совместно с западными союзниками готовит механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных российских активов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.«

"Важное совещание по конфискации российских замороженных активов с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики, НБУ. Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. <…> Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", – написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что в странах-партнерах Украины заморожено около 300 миллиардов евро российских активов, и позиция Киева “однозначна” – получить к ним доступ.«

"Вместе с Всемирным банком мы сочли, что восстановление Украины будет стоить не менее 486 миллиардов долларов и активы страны-агрессора должны стать основным источником восстановления. Россия должна заплатить, и Россия заплатит!" – заключил премьер.

Радио Sputnik писало, что между США и ЕС возникли разногласия по вопросу конфискации российских активов.

Взято отсюда.