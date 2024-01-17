“Есть еще серые схемы”: США пробивают “натяжной” потолок цен на нефть из РФ

Соединенные Штаты борются против “серых схем” закупок российской нефти Европой, у себя они с этим не борются, отметил писатель, публицист Дмитрий Лекух.

США осенью возобновили закупки российской нефти. В октябре ее было ввезено на $2,7 миллиона, в ноябре – еще на $750 тысяч, подсчитало РИА Новости.

При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, на следующий месяц – в 76 долларов, следует из анализа данных американской статистической службы. Это значительно выше “потолка цен”, установленного Вашингтоном в 60 долларов за баррель.«”Они уже скрывать это не могли, что купили в октябре-ноябре, и оправдываются тем, что это хвосты по старым контрактам. Добивали только цены, которые почему-то выше ими же установленного “натяжного” потолка цен на российскую нефть, который они установили для всего мира… Потолок они пробивают, но главное не это, (закупки на) 2,7 миллиона долларов – копейки. Дело в том, что есть такой секрет Полишинеля: от 30 миллионов баррелей российской нефти ежегодно американцы закупают абсолютно легально только через смеси: Индия, Турция, Малайзия, Индонезия”, – сказал Лекух в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Он объяснил, как это происходит.«”Пришла сырая российская нефть, например, на индийский НПЗ, ушла с индийского НПЗ в Штаты как индийская нефть. Откуда у Индии нефть – никто этот вопрос не задает. А ведь есть же еще и серые схемы. Американцы с этим борются в Европе, у себя они с этим не борются”, – пояснил писатель.

Программу Дмитрия Лекуха слушайте здесь. С точки зрения здравого смыслаРост вопреки санкциям, хуситы снова террористы, российская нефть в США20:04

Взято отсюда.