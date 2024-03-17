“Есть множество тем”. В МИД Австрии назвали необходимым диалог с РФ

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг назвал необходимым диалог с Россией по различным темам.

В эфире австрийского телеканала ORF его спросили, есть ли сейчас какие-то каналы связи между Россией и Австрией. «”Да, они есть. И они необходимы. И я поддерживаю это. Мир не черно-белый”, – приводит ответ Шалленберга РИА Новости.

По его мнению, нельзя смотреть на мир только в одном измерении.«”Есть множество тем… – например, изменение климата, где мы должны работать совместно – с Москвой, Пекином”, – пояснил министр.

Он рассказал, что в декабре прошлого года обсуждал с российским коллегой Сергеем Лавровым кризис в ОБСЕ, и потом члены организации называли эту встречу действительно важной.

При этом Шалленберг уточнил, что считает возможным взаимодействие с Москвой “там, где это имеет смысл, где есть тема”.«”Чего я сейчас не вижу, так это так называемого пространства для классической двусторонней встречи”, – добавил глава австрийского дипведомства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что антироссийское заявление в ООН подписали только 56 стран из 193.

Взято отсюда.