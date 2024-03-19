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Есть одно “но”: эксперт о пошлинах на российское зерно в Европе

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Есть одно "но": эксперт о пошлинах на российское зерно в Европе

Еврокомиссия намерена ввести пошлину на зерно из России и Белоруссии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

“Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерно из России и Белоруссии”, – говорится в публикации.

Уточняется, что мера вводится для того, чтобы “успокоить фермеров и некоторые страны-члены” Евросоюза.

Кроме того, пошлины будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки, добавляет FT.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев отметил, что пошлина на ввоз российского зерна станет фактически заградительной. В то же время, по его словам, большой проблемой для российских экспортеров это не станет.«”Это фактически заградительные пошлины, и они делают российскую пшеницу на рынке Европы неконкурентоспособной. Но здесь есть одно “но”. Европейский рынок не является для нас первоочередным, основные рынки сбыта нашего зерна – это страны Азии, Ближнего Востока, Африки. В Европу мы в основном поставляем зерно твердых сортов пшеницы, которое используется для производства макаронных изделий. Плюс к этому мы поставляли сравнительно небольшое количество зерна более низкого сорта для производства кормов. Поэтому то, что они вводят эти пошлины, не имеет для нас принципиального значения”, – сказал эксперт.

Ситуация с возможным введением пошлин на растительное масло и семена масличных культур – более серьезная, но ненамного, продолжил он.«”Пошлины на масличные культуры и подсолнечное масло – это более серьезный вызов, но и здесь, думаю, мы обойдемся. Потому что наши основные рынки – это Турция, Ближний Восток, Азия и Африка. Масличные культуры и масло мы реализуем на рынках Европы не в очень больших количествах”, – пояснил Шмелев.

Ожидаемое решение Еврокомиссии больше похоже на политическое решение, призванное успокоить европейских фермеров, считает эксперт.«”Это такой демонстративный шаг в отношении требований фермеров: вы требуете закрыть рынки Европы для сельхозпродуктов из других стран – видите, мы идем вам навстречу. Это своеобразная политическая игра, как это будет реализовываться на практике – трудно сказать. Здесь присутствуют интересы бизнеса, которые с политикой не всегда совпадают”, – добавил Борис Шмелев.

Еврокомиссия в сентябре 2023 года не продлила введенные в мае временные ограничения на импорт не облагаемой пошлинами сельхозпродукции с Украины в пять граничащих с Украиной стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

В ноябре польские перевозчики, к которым присоединились фермеры, ввели частичную блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной. Участники акций неоднократно высыпали на землю зерно из украинских грузовиков, въехавших на территорию Польши, а также из железнодорожных вагонов.

Взято отсюда.

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