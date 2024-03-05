“Есть опасение…” Президент Чехии выступил против ввода войск на Украину

Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном высказался против отправки на Украину воинских подразделений из стран Европы.«

"Есть опасение, что нам не следует говорить об отправке боевых частей, потому что это может перейти красную линию, мы говорим здесь о формах помощи", – цитирует Павела чешская газета Lidovky.

По его мнению, западные войска могут присутствовать на Украине для обучения местных военнослужащих.

Макрон со своей стороны поддержал предложение чешских властей закупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС.

Радио Sputnik писало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл отношение Запада к идее Макрона ввести войска на Украину.

Взято отсюда.