реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Есть опасение…” Президент Чехии выступил против ввода войск на Украину

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Есть опасение…" Президент Чехии выступил против ввода войск на Украину

Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном высказался против отправки на Украину воинских подразделений из стран Европы.«

"Есть опасение, что нам не следует говорить об отправке боевых частей, потому что это может перейти красную линию, мы говорим здесь о формах помощи", – цитирует Павела чешская газета Lidovky.

По его мнению, западные войска могут присутствовать на Украине для обучения местных военнослужащих.

Макрон со своей стороны поддержал предложение чешских властей закупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС.

Радио Sputnik писало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл отношение Запада к идее Макрона ввести войска на Украину.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

“Добиться мира на Украине”. Сийярто раскрыл цель встречи Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с претендентом на пост…

Узнать больше
“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение…

Узнать больше
Захарова: все немцы должны знать, куда идет мост, который хотят подорвать

Захарова: все немцы должны знать, куда идет мост, который хотят подорвать

Власти Германии и простые немцы должны помнить страшные страницы истории…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp