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“Есть основания”. В США опасаются ответа России после признания Шольца

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"Есть основания". В США опасаются ответа России после признания Шольца

Признание канцлера Германии Олафа Шольца в том, что на Украине находятся британские военные, позволяет России нанести ответный удар по военным базам НАТО, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Ранее британская газета The Telegraph обвинила Шольца в том, что он раскрыл конфиденциальные разведданные, подтвердив присутствие британских военнослужащих на территории Украины.«”Шольц признал, что британцы уже там, на земле, управляют оружием, наносящим удары. <…> Они фактически участвуют в акте войны против России: Запад, США, Англия и Германия. У России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника”, – сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Эксперт подчеркнул, что у Запада нет достаточной военной мощи, чтобы победить Россию. Например, Великобритания не может набрать необходимые военные кадры и даже провести учебный пуск ракеты, отметил Джонсон.«”И они хотят войны с Россией! <…> Все эти люди живут просто в мире бредовых фантазий. Кому-то надо дать им подзатыльник и сказать: возвращайтесь к реальности”, – заключил он.

Радио Sputnik писало, чем обернется утечка разговора немецких офицеров для Украины и НАТО.

Взято отсюда.

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