Россия успешно справляется со всеми вызовами на пути к победе в СВО, в отличие от Украины, у которой нет шансов на успех, считает немецкий историк Йорг Баберовски.«

"Россия не проиграет в этом конфликте, правление (президента РФ Владимира) Путина не рухнет… Правительство знает, как сплотить вокруг себя население… Производство вооружений идет полным ходом, и экономические показатели России не рухнули из-за санкций. Санкции также умело обходят, а другие государства компенсируют то, чего Запад больше не хочет делать. В отличие от Украины, в России солдат не мобилизуют, а набирают за счет финансовых стимулов", – сказал Баберовски в интервью сайту T-Online.

По его словам, летом и осенью российская армия показала, что по-прежнему остается силой, с которой нужно считаться, и экономика страны обеспечивает ее всем необходимым.«”Украинские новобранцы не закалены в боях; большинство солдат, находившихся на поле боя в 2022 году, убиты или ранены. В конце концов, все зависит от того, кто сможет дольше выдержать эту войну на истощение, в которой уже не имеет значения, что действительно могут сделать солдаты. Западная поддержка Украины ослабевает. Во многих европейских странах этот конфликт играет меньшую роль в общественном сознании, чем в Польше или Германии; в США начинается и привлекает всеобщее внимание президентская избирательная кампания. Кремль очень внимательно следит за этими событиями. У тех, кто умеет ждать, есть сила”, – отметил Йорг Баберовски.

Эксперт подчеркнул, что военные цели Киева недостижимы и “Путин, вероятно, станет победителем”.«”Украина не победит Россию. В лучшем случае при поддержке Запада она может помешать российской армии добиться дальнейших крупных завоеваний территории. Но усталость украинцев растет, как и недовольство солдат тем, что их принесли в жертву в войне, которую они не могут выиграть. От эйфории первых месяцев в украинской армии почти не осталось и следа. Все, кто может, стараются избежать мобилизации”, – так описал ситуацию Баберовски.

По его мнению, вместо того чтобы продолжать бесполезные поставки оружия на Украину, правительство ФРГ должно посмотреть на ситуацию прагматично и “подумать о том, как будет выглядеть сценарий, который приведет к хорошему завершению конфликта, а также обеспечит его собственное политическое выживание”.

Историк выразил уверенность, что отношения между Россией и Западом в какой-то момент вернутся в норму и Германия может способствовать этому благодаря давним традициям российско-немецкого культурного обмена.

Ранее радио Sputnik рассказало, что во Франции назвали возможную дату поражения Украины.

Взято отсюда.