“Есть угроза”. Сырский рассказал о сложном положении ВСУ на фронте

Российские войска могут прорваться в глубину украинских оборонительных линий, считает главком ВСУ Александр Сырский.«”Сегодняшний день начал с перемещения в район операции по направлению активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения (российских, – ред.) подразделений в глубину боевых порядков”, – написал Сырский в Telegram-канале.

Он отметил, что в целом оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной – российские войска продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

Радио Sputnik также сообщало о прорыве российских войск на Запорожском направлении.

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