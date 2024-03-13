реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Есть угроза”. Сырский рассказал о сложном положении ВСУ на фронте

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Есть угроза". Сырский рассказал о сложном положении ВСУ на фронте

Российские войска могут прорваться в глубину украинских оборонительных линий, считает главком ВСУ Александр Сырский.«”Сегодняшний день начал с перемещения в район операции по направлению активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения (российских, – ред.) подразделений в глубину боевых порядков”, – написал Сырский в Telegram-канале.

Он отметил, что в целом оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной – российские войска продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

Радио Sputnik также сообщало о прорыве российских войск на Запорожском направлении.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена Сыч: ее обвиняют в похищении 20 миллионов

В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена…

Посмотрите, как выглядят такие деньги 13 марта 2024, 18:55152Написать комментарий…

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже 200 тыс. рублей из кассы бара

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже 200 тыс.…

В пункт полиции «Южный» отдела полиции по Центральному району УМВД…

Общественный контроль посетил барнаульский лицей №73

Общественный контроль посетил барнаульский лицей №73

В краевом центре продолжается работа межведомственных комиссий, контролирующих качество организации…

Как защитить организм от сезонных весенних заболеваний

Как защитить организм от сезонных весенних заболеваний

Простуда, ОРВИ и ОРЗ — традиционные весенние заболевания. Чтобы защитить…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp