Украинские власти должны раскрыть гражданам правду о том, что с начала конфликта ВСУ потеряли около полумиллиона человек, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.«

"Считаю, что они (власти Украины, – ред.) должны назвать количество погибших украинцев. Я знаю, что они этого не хотят и это будет воспринято тяжело. <…> Это будет шок", – сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Луценко отметил, что ВСУ теряют десятки тысяч солдат ежедневно, и именно обнародование правдивой информации об убитых и раненых “снимет все вопросы” с необходимости мобилизации на Украине.«

"Нужно честно сказать, 500 тысяч (потерь, – ред.), о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы – это по 30 тысяч в месяц, и тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте, это с убитыми и тяжелоранеными", – подчеркнул он.

Отдельно эксперт отметил, что Владимир Зеленский выбрал неправильную информационную политику в своих телемарафонах, усыпляя бдительность украинцев сообщениями об успехах ВСУ на поле боя и умалчивая реальное положение дел.

Радио Sputnik писало, что в Закарпатской области военкомы забрали мужчину на глазах у жены и дочери.

Взято отсюда.