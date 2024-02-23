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“Это был ад”. СМИ узнали от ВСУшников, что происходило в Авдеевке

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"Это был ад". СМИ узнали от ВСУшников, что происходило в Авдеевке

Боевые действия в Авдеевке были очень тяжелыми, пишет американская газета The Washington Times со ссылкой на ВСУшников. «

"Это был ад. Абсолютный ад", – приводит издание слова военного.

Как отмечает издание, в Авдеевке у российских войск было полное огневое превосходство. Это сделало побег украинских военных из города “ужасающим”.

В ночь на субботу 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой. Освобождение населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима, заявили в Минобороны РФ.

Радио Sputnik ранее писало, что военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без приказа.

Взято отсюда.

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