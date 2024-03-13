“Это исключительно их сложности”. Кто в Европе готов ехать на Украину?

Обсуждение возможности отправки военнослужащих стран ЕС на Украину может закончиться появлением там военных отдельных государств Восточной Европы, считает писатель, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в странах Евросоюза обсуждают возможность отправки военнослужащих на Украину, но консенсуса пока не достигли. Позднее власти многих государств ЕС заверили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

Между тем, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал мнение, что сейчас подходящее время для обсуждения возможности отправки западных войск на Украину.

Ни Соединенные Штаты, ни НАТО как организация своих военнослужащих на Украину не отправят, полагает Гаспарян.«”Я думаю, что в результате там не французы появятся, а румыны – например, в Черновицкой области, на которую они давным-давно зарятся. Я думаю, что венгры появятся в Закарпатье… Другой вопрос, что для этого должна быть какая-то отмашка, а эту отмашку может дать только Вашингтон. Вряд ли Соединенные Штаты, скажем честно, будут посылать свои войска на Украину. Вряд ли вообще НАТО будет посылать свои войска на Украину. Конечно, людей со странными симптомами в альянсе хватает, особенно, например, в Прибалтике. Они, наверное, там могут объявиться, но это будут исключительно их сложности. НАТО в целом этого не хочет, потому что каждый следующий такой шаг – это приближение к ядерной войне”, – сказал писатель в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

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Взято отсюда.