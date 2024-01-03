“Это же абсурд”. Захарова прокомментировала “выпады” МИД Чехии в СБ ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik прокомментировала “нежелание” МИД Чехии присутствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН, запрашиваемых Россией.

Россия запросила заседание Совбеза ООН 30 декабря после обстрелов Белгорода. Москва настаивала на присутствии на заседании постпреда Чехии, чтобы тот объяснился за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский, в свою очередь, заявил, что “Чехия не позволит вызывать себя куда-либо”. Он подчеркнул, что его страна будет сама выбирать, на какие заседания ей ходить, а на какие нет.«

"МИД Чехии заявил, что по созыву Совбеза Россией они являться на заседания не намерены. Это как? Россия запрашивает, как и любое другое государство имеет право запрашивать Совбез. А когда этот Совбез формируется, то есть принимается решение о его проведении, это уже вопрос не к России. Россия обозначила тему и поставила такую задачу, а дальше начинается то самое международное право", – сказала дипломат.

Захарова отметила, что Прага, отказавшись от участия в созванном РФ заседании Совбеза ООН, свою “минуту антиславы” получила. «

"Это же абсурд. Наверное, им по этой логике стоило бы помнить… что этот самый зал Совбеза и эти кресла вокруг стола, 15 штук, появились в принципе потому, что наша страна освободила мир от нацизма, ни по какой другой причине. И именно по этой причине туда имеет возможность заходить представитель МИД Чехии, который сейчас поддерживает силы неонацизма. Может быть, тогда представителю Праги по этой причине стоит задуматься, имеет ли он право туда заходить?" – сказала официальный представитель МИД РФ.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваОбстрелы Белгорода, международное право, расширение БРИКС, ожидания Европы08:04

Взято отсюда.