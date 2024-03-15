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“Это катастрофа”. В ФРГ поставили Бербок на место после слов об Украине

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"Это катастрофа". В ФРГ поставили Бербок на место после слов об Украине

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ЕС продолжит снабжать Украину необходимыми боеприпасами и оружием, подвергли критике немецкие пользователи соцсети X.

Ранее Бербок призвала для помощи Украине мобилизовать все необходимое, в том числе боеприпасы и дальнобойное оружие.

Пользователи соцсети X жестко отреагировали на слова министра.«

"Мы не имеем отношение к этому конфликту", – подчеркнул участник дискуссии.

“Вы только продлеваете конфликт такими действиями”, – добавил комментатор. «

"Может она подумает, к чему приведет воинственная политики стран НАТО", – призвал читатель.

“Моей свободе угрожает только воинственная политика Бербок. Это катастрофа”, – приводит РИА Новости слова комментатора.

Радио Sputnik ранее рассказало о растущей усталости Запада от конфликта на Украине.

Взято отсюда.

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