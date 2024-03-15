“Это катастрофа”. В ФРГ поставили Бербок на место после слов об Украине

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ЕС продолжит снабжать Украину необходимыми боеприпасами и оружием, подвергли критике немецкие пользователи соцсети X.
Ранее Бербок призвала для помощи Украине мобилизовать все необходимое, в том числе боеприпасы и дальнобойное оружие.
Пользователи соцсети X жестко отреагировали на слова министра.«
"Мы не имеем отношение к этому конфликту", – подчеркнул участник дискуссии.
“Вы только продлеваете конфликт такими действиями”, – добавил комментатор. «
"Может она подумает, к чему приведет воинственная политики стран НАТО", – призвал читатель.
“Моей свободе угрожает только воинственная политика Бербок. Это катастрофа”, – приводит РИА Новости слова комментатора.
Радио Sputnik ранее рассказало о растущей усталости Запада от конфликта на Украине.
Взято отсюда.