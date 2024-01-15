“Это конец”. В ФРГ ужаснулись тому, что Россия подготовила ВСУ на Днепре

Украинская армия может потерять плацдарм в районе Крынок в Херсонской области из-за участившихся атак российских беспилотников, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.«

"Вызывает тревогу количество атак российских беспилотников к северу от Крынок на правом берегу Днепра", – написал он на своей странице в соцсети X.

Репке предположил, что если ВС РФ преодолеют системы РЭБ в этом районе и развернут собственные, то ВСУ потеряют позиции.«”Это будет конец плацдарма”, – заключил он.

Радио Sputnik писало, что командование ВСУ бросает пехоту в “мясорубку” в район Крынок.

Взято отсюда.