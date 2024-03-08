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“Это настоящий подвиг”. Медведев тепло поздравил женщин с 8 Марта

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"Это настоящий подвиг". Медведев тепло поздравил женщин с 8 Марта

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в поздравлении с 8 Марта выразил признательность женщинам, которые служат в ВС РФ и работают на оборонных предприятиях, а также волонтерам.

Медведев назвал их деятельность настоящим подвигом.«

"Наша огромная признательность всем женщинам, которые несут службу в ВС России, трудятся на оборонных предприятиях и в госпиталях, помогают жителям новых регионов и беженцам, не покладая рук ведут волонтерскую работу. Это настоящий подвиг, достойный самых высоких слов благодарности. Мы гордимся и любим вас и сделаем все, чтобы оправдать вашу любовь и доверие. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, взаимопонимания с самыми близкими людьми, и чтобы душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, столь же наполняло ваши сердца", – заявил зампред российского Совбеза.

В поздравлении Медведев отметил особую и очень важную миссию женщин – они дарят жизнь и создают неповторимую атмосферу добра и любви для близких.«

"Вдохновляете нас на свершения, окружаете заботой, помогаете обрести силы, чтобы преодолеть любые преграды. Постоянное стремление к совершенству – тот главный принцип, который позволяет вам достигать максимальных результатов в самых разных сферах, во всем, что вы делаете. Это особенно важно сегодня, когда мы проходим через очень непростые испытания, даем отпор циничному и опасному врагу, защищаем нашу Родину на фронте и в тылу, приближаем победу", – подчеркнул зампред Совбеза России.

Радио Sputnik рассказало, какой сюрприз к 8 Марта сделал дочке боец СВО.

Взято отсюда.

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