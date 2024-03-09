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Это несовместимо. Рогов об истерике Зеленского по поводу переговоров с РФ

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Это несовместимо. Рогов об истерике Зеленского по поводу переговоров с РФ

Председатель запорожского общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов назвал истерикой отказ Владимира Зеленского от саммита с участием России.

Ранее Зеленский во время визита в Турцию заявил, что не поддерживает инициативу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана провести мирный саммит с участием представителей российской стороны.«”Зеленский и мир – это несовместимые слова. И это факт. Зеленский осознает, что его ждет жалкий конец, отсюда и его истерика, связанная с отказом от мирных переговоров”, – сказал Рогов РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в то же время Зеленский понимает, что результативными переговоры могут быть только при участии и согласии России.

Ранее радио Sputnik писало, что Швейцария призвала опираться на общие черты мирных планов по Украине.

Взято отсюда.

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