реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Это о многом говорит”. Лавров о реакции Берлина на утечку из бундесвера

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Это о многом говорит". Лавров о реакции Берлина на утечку из бундесвера

Реакция немецких политиков на перехваченные переговоры офицеров бундесвера о вероятности нанесения ударов по Крымскому мосту о многом говорит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи.«

"Интересна реакция немецких политиков, одни из которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров. То есть сам факт подготовки немецких вооружений, немецких специалистов, которые эти вооружения обслуживают, нападения на Российскую Федерацию, включая Крымский мост, включая склады с боеприпасами, как они между собой обсуждают, он не вызывает удивления…. Это о многом говорит", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план нанесения ударов по Крымскому мосту.

На федеральной территории “Сириус” по указу Путина с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодежи. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Ранее радио Sputnik рассказало, чего в МИД РФ ждут от Германии в связи с утечкой.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Как выросли доходы Барнаула? Все данные в одной картинке

Как выросли доходы Барнаула? Все данные в одной картинке

Показываем динамику на инфографике с котиками 5 марта 2024, 16:30143Написать…

Узнать больше
Пользователи сообщили о сбоях в Instagram и Facebook**

Пользователи сообщили о сбоях в Instagram и Facebook**

Пользователи сети сообщили о некорректной работе приложений Instagram (владелец компания Meta…

Узнать больше
Хоккеист Хэмилтон нашел позитивный момент в поражении от «Динамо» в плей-офф

Хоккеист Хэмилтон нашел позитивный момент в поражении от «Динамо» в плей-офф

Канадский хоккеист минского «Динамо» Роберт Хэмилтон заявил, что поражение от…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp