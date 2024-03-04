“Это о многом говорит”. Лавров о реакции Берлина на утечку из бундесвера

Реакция немецких политиков на перехваченные переговоры офицеров бундесвера о вероятности нанесения ударов по Крымскому мосту о многом говорит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи.«

"Интересна реакция немецких политиков, одни из которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров. То есть сам факт подготовки немецких вооружений, немецких специалистов, которые эти вооружения обслуживают, нападения на Российскую Федерацию, включая Крымский мост, включая склады с боеприпасами, как они между собой обсуждают, он не вызывает удивления…. Это о многом говорит", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план нанесения ударов по Крымскому мосту.

На федеральной территории “Сириус” по указу Путина с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодежи. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Ранее радио Sputnik рассказало, чего в МИД РФ ждут от Германии в связи с утечкой.

Взято отсюда.