“Это очень серьезно”. Политолог о возможном сценарии нападения на Россию

Потенциальный план нападения на Россию, представленный Минобороны, это в первую очередь сигнал российскому обществу о необходимости максимальной собранности и максимальной серьезности, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Как следует из публикации в журнале Минобороны “Военная мысль”, нападение на Россию может представлять собой воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая начнется с быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

Иностранные военные специалисты рассматривают создание “объединенных оперативных формирований”, которые представляют собой компактные, высокомобильные группировки войск, способные наносить поражение противнику во всех сферах – наземной, морской, воздушной, космической и информационной, говорится в публикации.«”Во-первых, хочу сказать, что к заявлениям Министерства обороны РФ всегда надо относиться как к очень серьезному шагу. Это такое ведомство, которое просто так не бросается словами. <…> В данном случае тем более надо отнестись крайне серьезно к этому сигналу”, – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По мнению политолога, этот сигнал состоит из трех составляющих.«”Первое: это сигнал, прежде всего, нашему обществу, это самый важный сигнал. Нашему обществу министерство обороны говорит, что не надо расслабляться. Не надо думать, что противник повержен, противник будет цепляться до конца. Наш противник – это не Украина. Украина не может нанести первый обезоруживающий многосферный удар различными видами применяемого вооружения. Это будет делать НАТО. И надо внимательно начинать относиться к тем политическим заявлениям, которые циркулируют, в особенности последние две-три недели. Очень часто говорят: “Да что с этого Макрона взять? Да что с этого Шольца взять? Да это какие-то четыре немецких военных болтали…”. Нет, это все серьезно. Это очень серьезная, думаю, вполне управляемая информационная кампания, направленная на легализацию факта присутствия НАТО, именно как организованных подразделений, в зоне конфликта на Украине. Поэтому – сигнал российскому обществу о необходимости максимальной собранности и максимальной серьезности именно сейчас”, – отметил Евстафьев.

Второе – это сигнал Западу, продолжил политолог.«”Второй слой – это сигнал нашим замечательным партнерам: мы знаем, что вы делаете. Мы знаем, что вы планируете. Мы знаем, что у вас есть для этого потенциал. Мы знаем, что при любой нашей слабости, при любой нашей ошибке вы не будете рефлексировать и нажмете кнопку. Единственное, что их сдерживает, особенно европейцев, от того, чтобы пойти прямой большой войной против России – это страх ответного удара”, – подчеркнул Евстафьев.

И третье, по словам политолога, это формат и место войны будущего.«”В этом смысле мы очень четко должны понимать, что параллельно с этой войной <…> есть очень большой мир военно-силового противоборства, в котором правила абсолютно другие, и механизмы боевых действий абсолютно другие, нежели в зоне специальной военной операции. Запад, прежде всего США, прекрасно понимает, что перспектив выиграть в том формате конфликта, который сейчас сформировался в бывшей Украинской ССР, в зоне СВО, у них нет или почти нет. Что они будут делать? Они сдадутся? Нет, они будут менять формат”, – считает Дмитрий Евстафьев.

Программу слушайте здесь.Профессор смотрит в мiръРеальность нападения на РФ, отчет Киева перед США, транзит газа и иноагенты11:04

Взято отсюда.