реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Это очевидно”. В Кремле отреагировали на слова Макрона о России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Это очевидно". В Кремле отреагировали на слова Макрона о России

Франция уже принимает косвенное участие в украинском конфликте, но готова повысить степень вовлеченности, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал интервью президента Франции Эммануэля Макрона телеканалу France 2. В ходе беседы французский лидер заявил, что Москва является “не врагом, а противником” Парижа. Он подчеркнул, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны РФ. «

"Мы читаем эти заявления господина Макрона. То, что Россия противник – да, для Франции, это очевидно. Собственно, потому что Франция, она уже втянута в войну на Украине. Она косвенно принимает участие в этой войне, ну и судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", – цитирует Пескова РИА Новости.

Радио Sputnik рассказало, какой позиции придерживается Франция по украинскому конфликту.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

Президент Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России…

Путин заявил о побеге атаковавших Россию бойцов ВСУ с потерями

Путин заявил о побеге атаковавших Россию бойцов ВСУ с…

Путин заявил, что атаковавшие территорию России бойцы ВСУ бежали с…

Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Акинфеев в ответ на слова Карпина заявил, что нужно развивать…

Евросоюз решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Евросоюз решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Евросоюз начал работу над 14-м пакетом антироссийских санкций Руководство Евросоюза…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp