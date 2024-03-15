“Это очевидно”. В Кремле отреагировали на слова Макрона о России

Франция уже принимает косвенное участие в украинском конфликте, но готова повысить степень вовлеченности, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал интервью президента Франции Эммануэля Макрона телеканалу France 2. В ходе беседы французский лидер заявил, что Москва является “не врагом, а противником” Парижа. Он подчеркнул, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны РФ. «

"Мы читаем эти заявления господина Макрона. То, что Россия противник – да, для Франции, это очевидно. Собственно, потому что Франция, она уже втянута в войну на Украине. Она косвенно принимает участие в этой войне, ну и судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", – цитирует Пескова РИА Новости.

Радио Sputnik рассказало, какой позиции придерживается Франция по украинскому конфликту.

Взято отсюда.