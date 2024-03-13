Москва готова к переговорам по Украине, если они будут основаны не на чьих-то “хотелках”, а на сложившихся реалиях и речь должна идти о гарантиях безопасности для России, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для “России 1″ и РИА Новости.«”Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле”, – сказал Путин.

По его словам, Россия хочет разрешать все конфликты, и тем более украинский, мирными средствами.«”Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации”, – подчеркнул президент.

Он отметил, что России известны “морковки, которые собираются показывать” иностранные правительства, чтобы убедить Москву, что момент для переговоров настал.«

"Те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации. Вот тогда появились идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс, найти какие-то пути к завершению этого конфликта, поискать, где здесь реальные интересы России. Это опасные люди, кстати говоря", – сказал российский лидер.

При этом, по его мнению, с людьми, которые руководствуются низменными принципами, было бы проще бороться.«”У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: “сыт, пьян и нос в табаке”. Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали. Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом “морковки” для нас”, – предупредил президент.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ЦРУ назвали условие, при котором Украина пойдет на переговоры.СпецпредставительБеспредел режима Зеленского, и реакция Киева на слова папы римского11 марта, 11:33

Взято отсюда.